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Рогов сообщил о зачистке Нескучного на Времевском направлении от ВСУ

Рогов: ВС РФ выбили противника из Нескучного на Времевском направлении

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Нескучное на Времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Само село находится южнее Времевки и Великой Новоселки и там располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ. Российские войска выбили противника и начали там зачистку, отметил Рогов.

Накануне министерство обороны сообщило, что «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль село Янтарное в ДНР. Потери украинской армии составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и четыре автомобиля.

До этого сообщалось, что войска РФ за неделю освободили Курахово, Надию и Даченское.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.

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