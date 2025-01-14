Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В небе над Тульской областью сбили 16 БПЛА

Губернатор Миляев сообщил о 16 сбитых дронах в Тульской области
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В небе над Тульской областью были уничтожены 16 беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он сообщил, что прибыл в город Алексин, чтобы оценить последствия атаки.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме», — заявил чиновник.

Он добавил, что при налете дронов никто не пострадал, БПЛА были ликвидированы штатными средствами ПВО (противовоздушной обороны).

Накануне вечером в области был объявлен режим опасности атаки дронов. Позднее Миляев написал в соцсетях о массированной атаке БПЛА на регион. Telegram-каналы сообщили о взрывах в Алексине и о том, что обломки сбитого дрона упали рядом с паралимпийской базой.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами