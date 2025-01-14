В небе над Тульской областью сбили 16 БПЛА

Губернатор Миляев сообщил о 16 сбитых дронах в Тульской области

В небе над Тульской областью были уничтожены 16 беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он сообщил, что прибыл в город Алексин, чтобы оценить последствия атаки.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме», — заявил чиновник.

Он добавил, что при налете дронов никто не пострадал, БПЛА были ликвидированы штатными средствами ПВО (противовоздушной обороны).

Накануне вечером в области был объявлен режим опасности атаки дронов. Позднее Миляев написал в соцсетях о массированной атаке БПЛА на регион. Telegram-каналы сообщили о взрывах в Алексине и о том, что обломки сбитого дрона упали рядом с паралимпийской базой.

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