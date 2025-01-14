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Над Тульской областью сбит 17-й БПЛА

Губернатор Миляев сообщил, что силы ПВО сбили 17 дронов над Тульской областью
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Shutterstock

В небе над Тульской областью был уничтожен еще один украинский дрон, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, БПЛА ликвидировали средства ПВО (противовоздушной обороны) в Суворовском районе. Глава региона добавил, что, предварительно, никто не пострадал. Данные о повреждениях уточняются.

До этого в небе над Тульской областью были уничтожили 16 беспилотников. В городе Алексин упавшие обломки БПЛА повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также остекление в жилом доме. Telegram-каналы сообщили о взрывах и о том, что обломки сбитого дрона упали рядом с паралимпийской базой «Ока», где находились волейболисты.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

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