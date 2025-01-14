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ВСУ пытались атаковать Тульскую область

SHOT: в Тульской области прогремели взрывы
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздно вечером 13 января пытались атаковать город Алексин в Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Взрывы над городом Алексин Тульской области. Работает система ПВО», — говорится в сообщении.

Противник пытался атаковать российский город при помощи беспилотников. На кадрах, опубликованных источником, видно, как беспилотники уничтожаются российскими ПВО. По данной информации, в небе над Алексином были сбиты два БПЛА.

Недавно в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

В ночь на 13 января российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь снарядов и 83 дрона Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, в числе ликвидированных боеприпасов оказались шесть снарядов от систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Ранее сообщалось, что под Тамбовом более 100 квартир повреждены из-за атаки беспилотника.

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