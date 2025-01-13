Угроза атаки БПЛА объявлена в Тульской области

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Вечером 13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать химический завод, расположенный в городе Сельце в Брянской области.

Днем того же дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в воздушном пространстве над Курской областью.

В ночь на 13 января российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь снарядов и 83 дрона Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, в числе ликвидированных боеприпасов оказались шесть снарядов от систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Ранее в Кремле прокомментировали попытку Украины атаковать станцию «Турецкого потока».