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Угроза атаки БПЛА объявлена в Тульской области

В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Вечером 13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать химический завод, расположенный в городе Сельце в Брянской области.

Днем того же дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в воздушном пространстве над Курской областью.

В ночь на 13 января российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь снарядов и 83 дрона Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, в числе ликвидированных боеприпасов оказались шесть снарядов от систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Ранее в Кремле прокомментировали попытку Украины атаковать станцию «Турецкого потока».

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