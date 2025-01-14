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Тульскую область массово атаковали дроны

Губернатор Миляев сообщил о массированной атаке БПЛА на Тульскую область
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Inna Varenytsia/Reuters

Тульская область подвергается массированной атаке БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он добавил, что в области работают дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны). По предварительной информации, во время атаки никто не пострадал. Миляев добавил, что ситуация находится под контролем.

Накануне вечером в области был объявлен режим опасности атаки дронов. Тогда же стало известно, что в Брянской области предотвратили массированный ракетный удар ВСУ. Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремела серия взрывов. В небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие хлопки. По словам местных жителей, по телеканалам предупредили о ракетной опасности в регионе. Mash утверждал, что ВСУ попытались атаковать химический завод, расположенный в городе Сельце Брянской области и обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия.

Ранее мэр Киева сообщил о вражеских БПЛА в городе.

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