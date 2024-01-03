Губернатор Воронежской области назвал число пострадавших после аварийного схода боеприпаса

Четыре человека пострадали после схода боеприпаса в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — написал он.

Кроме того, Гусев отметил, что после обследования разрушенного жилья будут заново построены девять домов. Губернатор пообещал, что будут возведены здания, равные разрушенным по площади. По его словам, работа будет выполнена качественно и быстро.

До этого глава Острогожского района Сергей Хорошилов заявлял, что в дома поселка Петропавловка Воронежской области вернули газ с теплом и светом после нештатного схода боеприпаса.

2 января Министерство обороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее экс-разведчик США рассказал, чем закончится СВО.