Аварийный сход российского боеприпаса произошел под Воронежем

Аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе», — отметил губернатор, уточнив, что «обошлось без пострадавших».

Он обратил внимание, что повреждения, по предварительны данным, получили семь частных домов. По словам Гусева, в строениях могут быть повреждены остекление, кровля и несущие конструкции.

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