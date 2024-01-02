Минобороны прокомментировало нештатный сход боеприпаса в Воронежской области

Нештатный сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил (ВКС), заявило Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Второго января 2024 года около 9.00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Идет расследование обстоятельств случившегося.

На месте уже работает комиссия, которая оценит характер повреждений и окажет помощь в восстановлении домов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Острогожском районе. По словам главы региона, обошлось без пострадавших. При этом некоторые частные дома получили повреждения, речь об остеклении, кровле и несущих конструкциях.

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