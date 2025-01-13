Mash сообщил о попытке ВСУ атаковать химзавод в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать химический завод, расположенный в городе Сельце в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Как утверждают авторы, обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия.

Официального подтверждения данной информации не было.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремела серия взрывов. По его данным, в небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие хлопки. По словам местных жителей, по телеканалам предупреждали о ракетной опасности.

Несколькими часами ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он уточнил, что беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ.

Ранее два украинских пилота признали вину в ядерном терроризме.