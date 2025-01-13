В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки дронов и снарядов ВСУ

МО: средства ПВО за сутки сбили две бомбы Hammer и шесть снарядов от РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили восемь снарядов и 83 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в числе ликвидированных боеприпасов оказались шесть снарядов от систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в заявлении.

Утром 13 января министерство обороны РФ рассказало, что в течение ночи в небе над тремя российскими регионами были ликвидированы восемь дронов ВСУ. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников в воздушном пространстве Воронежской области, один — в Брянской области и еще один — в Белгородской области.

В тот же день журналисты ТАСС со ссылкой на данные российского военного ведомства сообщили, что в 2024 году четверть атак украинских дронов на территории вне зоны боевых действий пришлись на Белгородскую область. Всего в прошлом году в регионах РФ уничтожили 7 345 беспилотников ВСУ, из которых 1 896 летательных аппаратов были нейтрализованы в Белгородской области.

Ранее в зоне конфликта на Украине заметили новый дрон американского производства.