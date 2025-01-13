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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Оперштаб: украинская ракета уничтожена средствами ПВО в Курской области
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Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в воздушном пространстве над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — сказано в тексте.

До этого экипажи российских вертолетов Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию украинских подразделений в Курской области. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование и выпустили тепловые ловушки. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Также сообщалось, что танковый экипаж спецназа «Ахмат» уничтожил группу десанта и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области после четырех прямых атак украинских беспилотников.

Ранее в «Ахмате» рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин.

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Атаки на Курскую область
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