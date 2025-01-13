Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии раскрыли, как можно было избежать конфликта на Украине

Печат: конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты не решили в него вмешаться. Об этом пишет сербский журнал «Печат».

«Тогда конфликт закончился бы за считаные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле, конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы», — говорится в материале.

Авторы отметили, что США тайно снабжали Украину оружием до начала конфликта. Подобные действия Вашингтона привели к тому развитию и затягиванию ситуации, подчеркнули журналисты.

9 января американский миллиардер Илон Маск заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. По его мнению, избранный президент Штатов Дональд Трамп сможет «довольно быстро» разрешить ситуацию.

В этот же день США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации президента Джо Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16.

Ранее Зеленский назвал цели Украины на 2025 год.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами