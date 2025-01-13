Печат: конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты не решили в него вмешаться. Об этом пишет сербский журнал «Печат».

«Тогда конфликт закончился бы за считаные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле, конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы», — говорится в материале.

Авторы отметили, что США тайно снабжали Украину оружием до начала конфликта. Подобные действия Вашингтона привели к тому развитию и затягиванию ситуации, подчеркнули журналисты.

9 января американский миллиардер Илон Маск заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. По его мнению, избранный президент Штатов Дональд Трамп сможет «довольно быстро» разрешить ситуацию.

В этот же день США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации президента Джо Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16.

Ранее Зеленский назвал цели Украины на 2025 год.