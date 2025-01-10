Зеленский назвал цели Украины на 2025 год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев стремится получить гарантии безопасности от Вашингтона и завершить конфликт с Россией в 2025 году. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.

«Нашей целью является получение гарантий безопасности в этом году и завершение войны в этом же периоде. Мы сделаем все возможное для этого», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что «мир очень важен для нас, но перед тем как присаживаться за стол переговоров, необходимо установить серьезные гарантии безопасности для Украины и Европы». Зеленский также акцентировал внимание на том, что США должны «оказать давление на Россию и предоставить Украине и Европе гарантии безопасности».

9 января глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине произойдет через месяцы после официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, а не на следующий день.

По словам Лэмми, на данный момент такой исходит событий маловероятен. Он добавил, что по последним данным, завершение конфликта произойдет к апрелю, примерно к Пасхе.

Ранее депутат Рады Дубинский высмеял Зеленского.