Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск считает, что Трамп сможет быстро разрешить российско-украинский конфликт

Илон Маск: урегулирование конфликта на Украине требует сильного лидера в США
close
Brandon Bell/Reuters

Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети Х.

«Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов», — сказал Маск.

По его мнению, Дональд Трамп сможет «довольно быстро» разрешить конфликт между Россией и Украиной. При этом он отказался говорить, с помощью чего будущий президент США сможет это сделать.

9 января газета Financial Times писала, что европейские чиновники, обсуждающие завершение конфликта с командой Трампа, сообщили, что американцы пересматривают свой подход к ситуации. Один из источников FT отметил, что недавно американский политик заявил о сроке в шесть месяцев для решения конфликта, хотя раньше он был уверен, что это удастся сделать значительно быстрее.

Помимо этого, по словам чиновников ЕС, у команды Трампа пока нет четкого плана, и Вашингтон может продолжить предоставлять военную помощь Киеву даже после инаугурации республиканца.

Ранее в Польше усомнились в наличии плана у Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами