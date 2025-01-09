Маск считает, что Трамп сможет быстро разрешить российско-украинский конфликт

Урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети Х.

«Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов», — сказал Маск.

По его мнению, Дональд Трамп сможет «довольно быстро» разрешить конфликт между Россией и Украиной. При этом он отказался говорить, с помощью чего будущий президент США сможет это сделать.

9 января газета Financial Times писала, что европейские чиновники, обсуждающие завершение конфликта с командой Трампа, сообщили, что американцы пересматривают свой подход к ситуации. Один из источников FT отметил, что недавно американский политик заявил о сроке в шесть месяцев для решения конфликта, хотя раньше он был уверен, что это удастся сделать значительно быстрее.

Помимо этого, по словам чиновников ЕС, у команды Трампа пока нет четкого плана, и Вашингтон может продолжить предоставлять военную помощь Киеву даже после инаугурации республиканца.

Ранее в Польше усомнились в наличии плана у Трампа по урегулированию конфликта на Украине.