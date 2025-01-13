Рогов: ВСУ попали в полукотел западнее Курахово

Рогов заявил, что тысячная группировка ВСУ попала в полукотел западнее Курахово

Украинская группировка попала в «полукотел» в районе села Дачное западнее города Курахово в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

6 января Минобороны РФ сообщило о переходе Курахово под российский контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца.

«Враг в районе Дачного попал, по сути, в «полукотел», — сказал Рогов.

По его данным, населенный пункт окружен с трех сторон, в данный момент подразделения ВС РФ движутся друг к другу от Шевченко и Сухих Ялов.

После чего «котел», по его словам, захлопнется. Речь идет как минимум о более чем тысяче украинских военнослужащих, добавил он.

13 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российским войскам осталось преодолеть примерно семь километров до западной границы республики. При этом он подчеркнул, это приблизительное расстояние, поскольку линия фронта постоянно меняется.

Ранее ВС России начали эвакуировать жителей Курахово.