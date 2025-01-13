Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов: ВСУ попали в полукотел западнее Курахово

Рогов заявил, что тысячная группировка ВСУ попала в полукотел западнее Курахово
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская группировка попала в «полукотел» в районе села Дачное западнее города Курахово в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

6 января Минобороны РФ сообщило о переходе Курахово под российский контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца.

«Враг в районе Дачного попал, по сути, в «полукотел», — сказал Рогов.

По его данным, населенный пункт окружен с трех сторон, в данный момент подразделения ВС РФ движутся друг к другу от Шевченко и Сухих Ялов.

После чего «котел», по его словам, захлопнется. Речь идет как минимум о более чем тысяче украинских военнослужащих, добавил он.

13 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российским войскам осталось преодолеть примерно семь километров до западной границы республики. При этом он подчеркнул, это приблизительное расстояние, поскольку линия фронта постоянно меняется.

Ранее ВС России начали эвакуировать жителей Курахово.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами