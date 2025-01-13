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ВС России начали эвакуировать жителей Курахово

Военные группировки войск «Юг» эвакуируют мирных жителей из Курахово
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Anton Shtuka/AP

Мотострелковые подразделения российской группировки войск «Юг» начали эвакуировать оставшихся мирных жителей из города Курахово Донецкой народной республики (ДНР), который перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

6 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли Курахово под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. Там подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения ДНР вырастут.

В министерстве Курахово назвали «важным логистическим узлом». В ведомстве подчеркнули, что переход города под контроль российских военных существенно затруднил тыловое и техническое обеспечение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Это, в свою очередь, лишило их возможности обстреливать Донецк. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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