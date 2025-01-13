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НАТО 13 января начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге

Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25
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Jonathan Drake/Reuters

Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию войск на восточном фланге «в условиях конфликта». Об этом сообщает РИА Новости.

В командовании Силами реагирования союзников (ARF) сообщили, что проверка готовности к быстрому развертыванию сил будет осуществляться в ходе вымышленного конфликта с примерно равным по силе противником.

В учениях будут задействованы около 10 тысяч военнослужащих из девяти стран – членов НАТО, а также воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Маневры будут проведены в Румынии, Болгарии и Греции.

В июне 2024 года глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Министр считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» Российской Федерации на НАТО «тупыми как стол».

Ранее на Западе признали превосходство России над НАТО.

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