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Глава минобороны ФРГ заявил, что Германия должна быть готова к войне

Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году

Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Об этом заявил министр обороны ФРГ Писториус в Бундестаге, передает немецкий журнал Focus.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году. Центральными являются три вопроса: кадры, материалы и финансы», — сказал Писториус в бундестаге.

Министр обороны ФРГ убежден, что стране нужны «значительные инвестиции» в армию, «чтобы снова иметь возможность вести войну».

По его словам, пока конфликт на Украине «идет так, как идет», Берлин готов поддерживать Украину.

Он считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

«Пока это будет в наших руках, мы не станем стороной войны», — добавил глава ведомства.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат, не поддержав также идею о введении над страной бесполетной зоны.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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