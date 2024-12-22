Страны Североатлантического альянса в случае военного столкновения с Россией проиграют и потеряют суверенитет. Об этом сообщил бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО Гордон Б. Дэвис в беседе с Daily Mail.

«НАТО не смогло бы победить Россию, учитывая ее нынешние возможности, не понеся при этом значительных потерь и временной потери территориального суверенитета», — отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты и подводные лодки Вооруженных сил России «смогут успешно наносить удары по территории и силам НАТО».

В конце ноября канадский журналист Аарон Мате в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сообщал, что Североатлантический альянс не готов к прямому военному конфликту с Россией из-за самоуверенности и высокомерия. По его словам, в стратегии по противостоянию России НАТО опирается на ведение боевых действий чужими руками, используя Украину, которая «оплачивает» принятые военным блоком решения.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркивал, что Североатлантический альянс стал непосредственным участником боевых действий на Украине. Володин добавил, что сейчас именно западные военные принимают решения об ударах по тем или иным городам в РФ. Они же отдают приказы украинским солдатам и согласовывают их действия на поле боя, отметил он.

Ранее Залужный заявил о неготовности НАТО к войне с Россией.