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Стала известна судьба экс-главврача московской клиники после смерти пациентки

РБК: задержанный после смерти пациентки экс-главврач Серебрянский ушел на СВО
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medica24

Бывший генеральный директор и главный врач московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, которого задержали после смерти пациентки, ушел на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

«По данным собеседника РБК, ходатайство экс-главы клиники об отправке на спецоперацию удовлетворили перед Новым годом», — сообщает агентство.

Поводом для уголовного дела, которое возбудили против медика в 2021 году, стала внезапная смерть пациентки, которая проходила в «Медицине 24/7» процедуру химиотерапии. По данному делу Серебрянскому грозило до шести лет лишения свободы за оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

10 февраля прошлого года Серебрянский был задержан в аэропорту после прилета из Турецкой Республики, после чего был отправлен в СИЗО.

В свою очередь секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхотурского иерей Даниил Сидоров, которого подозревают в попытке изнасилования, также отправился в зону специальной операции. Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении иерея из-за инцидента с нападением на человека.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ участника шоу «Танцы» на ТНТ.

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