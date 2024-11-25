В Екатеринбурге священника запретили в служении из-за инцидента с нападением

Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении иерея Даниила Сидорова из-за инцидента с нападением на человека. Об этом сообщили ТАСС в епархии.

Местные СМИ сообщали, что священник напал на девушку, якобы совершив действия сексуального характера при ней. По их данным, 25 ноября в отношении него изберут меру пресечения, идут разбирательство и выяснение обстоятельств.

В епархии сообщили, что в связи с решением церковного суда данные Сидорова также удалены из раздела «Персоналии» епархиального сайта.

В июле сообщалось, что патриарх Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону проведения специальной военной операции и имевшего контакты с бойцами ЧВК «Вагнер». Прошлым летом Виталию Беляеву, ранее служившему в МВД, запретили ездить на Украину, но он нарушил запрет. В своем видеообращении Беляев просил не мешать ему «заниматься поддержкой русского воинства». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российского священника лишили сана за отказ читать «молитву о победе».