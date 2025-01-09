В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ участника шоу «Танцы» на ТНТ

Украинский танцор и участник российского шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в соцсетях его коллеги, в частности, хореограф Галина Пеха.

По ее словам, Ракова не стало 6 января, когда он отправился на боевое задание. Где именно его ликвидировали — неизвестно.

Раков родился в Евпатории. Учился в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, участвовал в танцевальных турнирах в Германии. В 2013 году он победил в украинской телепрограмме «Танцуют все!». В российском танцевальном шоу на ТНТ участвовал в 2019 году, где сумел дойти до полуфинала.

Мужчина вступил в ВСУ в 2022 году, служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады.

До этого стало известно, что в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по смешанным единоборствам Назария Гаврилеца, служившего старшим оператором группы спецназа ВСУ. По предварительным данным, спортсмен попал под удар во время посещения магазина 12 сентября. Молодой человек не дожил полтора месяца до 22 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина вряд ли переживет еще один год боевых действий.