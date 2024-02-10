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В российском аэропорту задержали бывшего директора клиники «Медицина 24/7»

СК РФ: задержан бывший директор клиники «Медицина 24/7» Серебрянский

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Владимир Николаев/РИА Новости

Бывший гендиректор и главный врач медцентра «Медицина 24/7» Олег Серебрянский задержан в аэропорту после прилета из Турецкой Республики, после чего был отправлен в СИЗО. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В СК отметили, что Серебрянского подозревают в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В сообщении сообщении ведомства говорится, что в 2021 году Серебрянский скрылся от полиции, после чего его объявили в международный розыск. Суд принял решение заключить его под стражу.

Сейчас с Серебрянским работают следователи, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

До этого прокуратура потребовала девять лет колонии главному врачу больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по делу о коррупции. В итоге Преображенский суд Москвы назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима.

Ранее в Омске врач пообщалась с начальником и лишилась 9,5 млн руб.

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