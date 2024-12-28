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Подозреваемый в попытке изнасилования священник ушел на СВО

Священник Сидоров, подозреваемый в изнасиловании студентки, ушел на СВО
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РИА Новости

Секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Даниил Сидоров, которого подозревают в попытке изнасилования, отправился в зону спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, в конце ноября суд назначил мужчине запрет определенных действий.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале писал, что Сидоров отправится в зону спецоперации, что позволит ему избежать уголовной ответственности.

«Сегодня он приступил к иному служению – Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — заявил он.

До этого сообщалось, что Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении иерея Даниила Сидорова из-за инцидента с нападением на человека. Местные СМИ сообщали, что священник напал на девушку, якобы совершив действия сексуального характера при ней. По их данным, 25 ноября в отношении него изберут меру пресечения, идут разбирательства и выяснение обстоятельств.

Ранее в деле обвиненного в домогательствах экс-священника РПЦ появилась новая жертва.

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