В Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков украинских генералов

В Калифорнии из-за лесных пожаров сгорели восемь особняков украинских генералов

Лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленные украинским военнослужащим. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным источника, общая сумма ущерба превысила $90 млн. О пострадавших в особняках не сообщается.

Утверждается также, что сгоревшие особняки были приобретены на деньги, выделенные Украине западными странами после начала спецоперации.

Недавно издание Bloomberg сообщило, что к возникновению лесных пожаров в Калифорнии мог привести оборванный провод.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара в Калифорнии принимают участие сотни заключенных.