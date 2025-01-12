В США назвали возможную причину пожаров в Калифорнии

К возникновению лесных пожаров в Калифорнии мог привести оборванный провод. Об этом пишет Bloomberg.
Провод обнаружили на башне, которая была связана с линией электропередачи (ЛЭП) Eagle Rock Sylmar. Он принадлежит коммунальной компании Edison International.
На данный момент не удалось определить, когда произошло повреждение кабеля — до или после того, как начался пожар.
7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.
На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.
Ранее Мексика направила в Калифорнию специалистов по борьбе с пожарами.