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Одолевший ножом военного ВСУ боец получил звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России бойцу, победившему военного ВСУ в схватке
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WarGonzo/Rutube

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Андрею Григорьеву с позывным «Тута», одолевшему бойца Вооруженных сил Украины в рукопашной схватке. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в сообщении.

Также 11 января стало известно, что глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подарил Андрею Григорьеву новый нож.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Позже россиянин рассказал, что, когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее глава Якутии рассказал о поступке бойца после сражения с солдатом ВСУ.

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