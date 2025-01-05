Глава Якутии рассказал о героическом поступке бойца после сражения с солдатом ВСУ

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал kp.ru о героическом поступке Андрея Григорьева с позывным «Тута».

По словам главы региона, Тута после сражения с украинским солдатом не сразу вернулся к своим. Так, мужчина провел еще несколько дней в тылу противника, уничтожил несколько солдат ВСУ, бронетехнику и взорвал склад боеприпасов. После этого российский боец вернулся к сослуживцам.

По словам Николаева, мужество и смекалка якутских бойцов связаны с их близостью к суровой природе, где нет места слабым. Он заявил, что якуты умеют действовать в экстремальных условиях и обращаться с оружием. Губернатор добавил, что лично дарит многим уходящим на СВО бойцам ножи с дарственной надписью-напутствием «Любите и защищайте Родину».

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит. Позже россиянин рассказал, что, когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее в одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик рассказал, как предлагал противнику сдаться.