Глава Якутии подарил новый нож бойцу, одолевшему военного ВСУ

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подарил военнослужащему Андрею Григорьеву с позывным «Тута», одолевшему бойца Вооруженных сил Украины, новый нож. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«От имени всех якутян, с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Пусть он бережет его! Якутия гордится!» — отметил Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что Григорьев является очень скромным человеком, не считающим себя героем.

«И никто так и не узнал бы о его подвиге, не появись это видео — сам Андрей никому не рассказывал подробностей. Именно такие люди, как он, делают нашу великую Россию сильнее и крепче», — добавил Николаев.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит. Позже россиянин рассказал, что, когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее глава Якутии рассказал о героическом поступке бойца после сражения с солдатом ВСУ.