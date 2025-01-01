Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР

Российские военные начали зачистку села Шевченко в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова РИА Новости.

«Наши войска выбили противника к западным окраинам Шевченко. Начата зачистка села. Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта», — поделился Рогов.

Он добавил, что ВСУ превратили село Янтарное в укрепрайон, основные бои идут за опорные пункты, находящиеся севернее населенного пункта. Также бои ведутся в районе села Дачное.

До этого Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись в промзоне Курахово (западная часть ДНР). Рогов отметил высокую интенсивность боевых действий, добавив, что инициатива остается в руках российских сил.

30 декабря в одном из микрорайонов Курахово, зачищенном от ВСУ, подняли российский флаг. Отмечается, что триколор на одну из многоэтажек водрузил боец 110-й бригады с позывным «Солнце».

Ранее военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя.