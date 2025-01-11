Ядерный реактор запустили на крейсере «Адмирал Нахимов»

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М запустили ядерный реактор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море <…> Ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью», — отметил собеседник издания и уточнил, что запуск реактора пока не означает завершение ремонта крейсера.

Кроме того, специалисты завершили работы по размагничиванию корабля, добавил он.

В начале декабря сообщалось, что крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям. По данным ТАСС, в основную программу испытаний судна входят проверка спецификационных параметров и режимов работы оборудования: главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи.

В ноябре выход «Адмирала Нахимова» в море был отложен. Предполагалось, что крейсер выйдет на заводские ходовые испытания 15 ноября, однако их перенесли. Военный эксперт Дмитрий Болтенков тогда отметил, что судно фактически перестраивается заново.

В августе главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявлял, что передача судна российскому военно-морскому флоту состоится в 2025 году.

Ранее стало известно, когда флоту РФ передадут атомную подлодку «Князь Пожарский».