В России отложили выход атомного крейсера «Адмирал Нахимов» в море

Выход в море атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который в настоящее время ремонтируют и модернизируют, отложили. Об этом пишут «Известия».

Предполагалось, что крейсер выйдет на заводские ходовые испытания уже 15 ноября. Но в результате их перенесли. Точные сроки источники издания не называют. Не исключается, что выход корабля в море состоится не ранее весны 2025 года.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков подчеркнул, что в настоящее время крейсер фактически перестраивают заново.

«Севмаш» оставил только корпус, а начинку вытащил и начал менять ее всю», — поделился он.

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