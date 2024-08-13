Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания осенью

Находящийся на ремонте тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» Северного флота скоро выйдет в море на испытания. Об этом главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2024» заявил ТАСС.

По его словам, крейсер «Адмирал Нахимов» осенью 2024 года должен выйти в море на заводские ходовые испытания. Его передача российскому военно-морскому флоту состоится в 2025 году.

До этого адмирал Моисеев сказал, что атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (АРПКСН) класса «Борей» до 40 лет еще пробудут в строю.

20 июня генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что устаревшие системы и комплексы «Адмирала Нахимова» будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, соответствующие по своим характеристикам облику корабля четвертого поколения.

Ранее сообщалось, что Балтийский флот усилят новыми военными фрегатами.