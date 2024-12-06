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Крейсер «Адмирал Нахимов» начал заводские ходовые испытания

ТАСС: крейсер «Адмирал Нахимов» начал заводские ходовые испытания после ремонта

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Олег Ласточкин/РИА «Новости»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям после завершения ремонта с модернизацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, корабль уже вышел на станцию безобмоточного размагничивания и после этой процедуры приступит к основной программе испытаний. В нее входят проверка спецификационных параметров и режимов работы оборудования: главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи.

В ноябре выход «Адмирала Нахимова» в море был отложен. Предполагалось, что крейсер выйдет на заводские ходовые испытания 15 ноября, однако их перенесли. Военный эксперт Дмитрий Болтенков тогда отметил, что судно фактически перестраивается заново.

В августе главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявлял, что передача судна российскому военно-морскому флоту состоится в 2025 году.

Ранее стало известно, когда флоту РФ передадут атомную подлодку «Князь Пожарский».

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