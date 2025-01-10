Стало известно, сколько будет гореть топливо на месте пожара в Энгельсе

Бусаргин: выгорание топлива на месте пожара в Энгельсе займет около двух дней

Топливо на промышленном предприятии в городе Энгельсе в Саратовской области, где после атаки украинских дронов начался пожар, будет гореть еще около двух дней. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

Он рассказал, что оперативный штаб по ликвидации последствий ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провел заседание. В частности, участники встречи обсудили с представителями экстренных служб текущую ситуацию в Энгельсе.

«Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня», — подчеркнул глава российского субъекта.

Как отметил Бусаргин, 9 января на фоне неблагоприятных погодных условий жители расположенных рядом с горящим предприятием домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. На следующий день направление ветра изменилось, поэтому теперь смог уходит в противоположную от города сторону.

В конце губернатор отметил, что на месте ЧП в круглосуточном режиме продолжают работать сотрудники всех профильных служб.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников.

При этом обломки одного из летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. Более того, во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

Ранее журналисты узнали, какую модель беспилотников украинские военные использовали для атаки на Саратовскую область.