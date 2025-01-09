В Курской области тысяча солдат ВСУ попала в окружение

Российские войска сумели окружить село Малая Локня в Курской области, которое временно находилось под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). В данный момент там заблокировано около тысячи украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Российским военным удалось взять в оперативное окружение группировку ВСУ в Малой Локне близ Суджи в Курской области. Численность противника в «котле» до 1000 человек», — говорится в сообщении.

9 января депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в Курской области за период новогодних праздников произошли изменения. По его словам, украинская сторона попыталась предпринять попытку контрнаступления, но была разбита.

Также в четверг Минобороны РФ сообщило, что украинские формирования в течение суток потеряли до 190 бойцов в Курской области. Из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени российские военнослужащие вывели из строя одну боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины ВСУ.

Ранее политолог раскрыл, почему ВСУ пошли в контратаку на Курском направлении в январе.