Украинские войска за сутки потеряли более 280 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.



Согласно сообщению Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли до 50600 военнослужащих.

9 января Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские войска сумели окружить село Малая Локня в Курской области, которое временно находилось под контролем Вооруженных сил Украины. Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь заявлял, что в Курской области за период новогодних праздников произошли изменения. По его словам, украинская сторона попыталась предпринять попытку контрнаступления, но была разбита.

Ранее в Курской области тысяча солдат ВСУ попала в окружение.