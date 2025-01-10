Участника СВО на костылях заметили в Кремле

На видео попало, как раненный боец СВО пришел на Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Участника специальной военной операции (СВО) на костылях заметили у Могилы Неизвестного Солдата на территории Московского Кремля. Ролик с ним опубликовал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

На кадрах мужчина в военной форме и на костылях приближается к памятнику. В руке он держит букет цветов.

Боец опускается на одно колено, чтобы возложить цветы у Вечного огня, но теряет равновесие. Ему помогает встать на ноги солдат роты почетного караула. Затем участник СВО встает по стойке смирно и склоняет голову в сторону мемориала.

В декабре президент России Владимир Путин во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ.