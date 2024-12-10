Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над созданием системы, занимающейся поддержкой приезжающих с Украины людей, которые планируют строить свою жизнь в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

«Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь», — заявил он.

По словам российского лидера, в России нужно задуматься о создании системы, которая будет заниматься адаптацией украинских граждан.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый третий вынужденный переселенец вернулся в Россию с подконтрольных Украине территорий. По ее словам, это страшная статистика для украинской стороны.

Ранее в Совфеде предложили приравнять депортируемых из недружеских стран россиян к беженцам.