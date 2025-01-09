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В Минобороны сообщили о сбитых за сутки снарядах и дронах ВСУ

МО РФ: силы ПВО за сутки сбили бомбу Hammer, 14 снарядов HIMARS и 71 дрон ВСУ
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 70 украинских беспилотников, а также ракеты и бомбу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, 14 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

За минувшую ночь над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Девять дронов сбили над территорией Краснодарского края, пять — над Белгородской областью, один — над Брянской.

До этого российский беспилотник атаковал дрон Вооруженных сил Украины в Курской области.

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала сообщал, что первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Он отметил, что в начале года российские военные освободили Курахово, тем самым расширив зону контроля западнее поселка Великая Новоселка, а контратака ВСУ в Курской области терпит поражение.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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