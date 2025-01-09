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Над тремя российскими регионами за ночь сбили 15 беспилотников

МО РФ: за ночь над Белгородской, Брянской областями и Кубанью сбили 15 дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

За минувшую ночь над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов сбили над территорией Краснодарского края, пять — над Белгородской областью, один — над Брянской.

Губернатор региона Вячеслав Гладков поздним вечером 8 января писал, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата ВСУ упали на многоквартирный дом в Белгороде и пробили кровлю. Также в одной квартире был поврежден потолок. Кроме того, обломки беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района, отметил Гладков. В населенном пункте поврежден автомобиль, находившийся на территории частного домовладения, выбиты окна в доме.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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