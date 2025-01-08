На Западе рассказали, как прошла первая неделя 2025 года для ВСУ

Первая неделя 2025 года стала катастрофой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис отметил, что в начале года российские военные освободили Курахово, тем самым расширив зону контроля западнее поселка Великая Новоселка, а контратака ВСУ в Курской области терпит поражение.

По словам эксперта, первая неделя нового года, вероятно, стала худшими для Киева с начала спецоперации.

«Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?», — поинтересовался Меркурис.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие из группировки российских войск «Север» уничтожили в Харьковской области пикап Вооруженных сил Украины. Оборонное ведомство отметило, что российские военные с помощью беспилотника зафиксировали пикап противника на территории лесного массива, перевозивший военнослужащих ВСУ для проведения ротации в зоне проведения специальной военной операции, после чего нанесли удар. Также Минобороны опубликовало кадры момента уничтожения пикапа.

Ранее российский боец отметил падение боевого духа у ВСУ.