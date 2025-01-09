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Российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео

Российский БПЛА протаранил украинский дрон в Курской области, попав на видео

Российский беспилотник атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Тринадцатый».

В ролике видно, как беспилотник целится в один из винтов квадрокоптера. На кадрах также можно увидеть поражение цели и падение дрона.

8 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 290 военнослужащих на территории Курской области. Всего за время боевых действий в российском регионе украинская армия лишилась более 50 тысяч военнослужащих, 294 танков и 217 боевых машин пехоты. Помимо этого, российские войска уничтожили 1,5 тысячи боевых бронированных машин, 160 бронетранспортеров и 347 артиллерийских орудий.

5 января оборонное ведомство РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но потерпели поражение.

Ранее стали известны подробности об отправке заключенных на штурм в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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