В США анонсировали «значительный» пакет закупки оружия для Украины

США планируют объявить «очень значительный» пакет военной помощи Украине по программе закупок новых вооружений. Об этом заявил высокопоставленный представитель американского министерства обороны, передает РИА Новости.

«Если все пойдет, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI (программа закупок США нового оружия для Украины — «Газета.Ru»), о котором будет заявлено», — заявил чиновник.

Спикер добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили от 10% до 20% всей объявленной Вашингтоном помощи.

Незадолго до этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон предпримет любые меры для того, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение текущего года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Однако высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что администрация Байдена не успеет выделить Украине запланированную военную помощь на сумму свыше $2 миллиардов.

Ранее в США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине.