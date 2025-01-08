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В США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине

Politico: ведущий координатор поставок оружия США Украине Купер ушла в отставку
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Jonathan Ernst/Reuters

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ушла в отставку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В материале издания отмечается, что Купер сыграла значимую роль в поставках американской военной помощи Украине с момента начала российской военной операции. Она проработала в Пентагоне более 20 лет. Согласно статье Politico, в Киеве ее считают надежным посредником в переговорах, а сама она поддерживает хорошие отношения со многими членами украинского правительства.

По информации издания, увольнение Купер связано с усилением беспокойства в Министерстве обороны США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Ожидается, что новая администрация сократит количество госслужащих.

12 декабря директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, объявивший об уходе в отставку, назвал свое решение лучшим способом избежать еще трений на фоне критики со стороны избранного президента США. В свою очередь Трамп счел уход Рэя с поста главы ФБР великим днем для страны и добавил, что за время его работы бюро использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона.

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