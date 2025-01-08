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Блинкен заявил, что США продолжат помогать Украине

Блинкен: США будут помогать Украине до последнего дня администрации Байдена
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Johanna Geron/Reuters

США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации», — сказал он на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон готов сделать все, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. При этом стратегия новой администрации США «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

До этого газета The Washington Post писала, что Вооруженным силам Украины не хватает ресурсов без помощи со стороны Запада.

Ранее в Пентагоне заявили, что приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Киеву.

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