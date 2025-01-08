Администрация Байдена может не успеть выделить новую помощь Украине

Пентагон: США до ухода Байдена не успеют выделить Киеву военную помощь на $2 млрд

Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более $2 миллиардов. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Останется более $2 миллиардов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США --«Газета.Ru») для будущего использования после 20 января», — заявил представитель.

Спикер отметил, что действующая администрация рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе. Кроме того, заявил представитель Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, включая праздничные дни и выходные. Вашингтон стремится всеми силами «предоставить Украине максимально возможный объем поддержки», заключил чиновник.

Незадолго до этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон готов сделать все, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на чиновников США сообщало, что Вашингтон объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 миллионов.

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