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Канада и еще четыре страны обучают пилотов ВСУ на F-16

Пентагон: Канада, Дания, Франция, Румыния и Великобритания обучают пилотов ВСУ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение по управлению американскими истребителями F-16 в Канаде, Франции, Великобритании, Дании и Румынии. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Канада, Дания, Франция, Румыния и Соединенное Королевство обучают украинских пилотов», — рассказал он во время брифинга.

По словам представителя Пентагона, всего Украине обещано 79 истребителей, которые должны передать Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия.

26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский F-16 в Запорожской области. По его словам, целью истребителя был ракетный удар по региону.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал о поступлении второй партии истребителей F-16, предоставленных Данией. Однако количество самолетов, переданных в рамках этой партии, он не уточнил. В ноябре датские власти объявили, что передали Украине шесть таких истребителей, а в будущем намерены поставить еще 13.

Ранее Пентагон не стал комментировать заявления о поражении F-16 в Запорожской области.

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