Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16 — шесть бортов, затем будут переданы еще тринадцать. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которую транслировал Telegram-канал »Новости.LIVE».

«Наши планы по F-16 не изменились. Шесть уже доставлены, это первая партия. Мы тренируем украинских пилотов с августа прошлого года. Это непростой процесс, но он продолжается. Потом будет еще одна партия и еще одна, в общем всего 19 истребителей», — заявила Фредериксен.

До этого Владимир Зеленский не стал напрямую подтверждать факт удара ракетами ATACMS по Брянской области, но отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут их использовать.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее стало известно о реакции США на обновление ядерной доктрины России.